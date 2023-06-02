Yangında ilginç anlar! Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi - Son Dakika
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Yangında ilginç anlar! Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi

02.06.2023 10:55

Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangında dairede mahsur kalan bir genç kız, yan binadan çatıya çıkan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu sırada çatıya kalmayı sürdüren kişi, sigara yakıp itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. İtfaiye sepetine bindirilen kişi çatıdan aşağıya indirildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Miray Sokak'ta bulunan bir binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın çatı katı dairesinde elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın çatıya sıçradı.

ÇATIDA BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Çatıdan alevler yükselirken dairede olduğu öğrenilen bir kızı kurtarmak isteyen vatandaşlar, yan binanın çatısına çıkarak genç kızı daireden çıkarttı. Ardından genç kız ve yanındakiler yan binanın çatısına geçerek yangından kurtuldu. Kurtarma anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, genç kızı kurtaran vatandaşlardan birisi ise çatıda kalmaya devam etti.

Arnavutköy'de yangında ilginç anlar: Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi

RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

Çatıda kalan kişi cebinden çıkarttığı sigarayı yakarak ekipleri bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından çatıda sigara içerek bekleyen kişi itfaiye sepetine bindirilerek aşağıya indirildi. İlginç anlar böyle görüntülendi. Yangında herhangi can kaybı veya yaralanma olmazken ekiplerin çalışması sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy'de yangında ilginç anlar: Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi
Kaynak: İHA
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İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında ilginç anlar! Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi - Son Dakika
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