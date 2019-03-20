Son Dakika Haberleri: Yangında Zarar Gören 36 Hektar Arazi Ağaçlandırıldı

Yangında Zarar Gören 36 Hektar Arazi Ağaçlandırıldı

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan mevkisinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören 36 hektar arazi yeniden ağaçlandırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan mevkisinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören 36 hektar arazi yeniden ağaçlandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanan bölgede 7 Aralık'ta başlattığı ağaçlandırma çalışmalarının son kısmı tamamlandı.

Çağrışan mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Bursa Vali Vekili Abidin Ünsal, yanan bölgenin yeniden ağaçlandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fidan dikimine çok sayıda öğrencinin katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Ünsal, "Topraktan ne kadar uzak olursak stres o kadar fazla olur. Bursa'nın yeşil alan ortalaması Türkiye ortalamasının üstünde. Bundan dolayı çok mutluyuz. Amacımız bu yeşil alanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu bölge geçen yıl yandığında bazıları bu bölgenin imara konu olacağını söyledi. Oysa ki orman alanlarının imara açılması söz konusu değil. Biz burada kısa sürede ağaçlandırmalara başladık. Ormanın muhafazası, yangınla mücadele ve fidan dikimi konusunda önemli bir çalışma yapıldı."

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fahri Sönmezoğlu ise dünyada ormanlar azalırken Türkiye'de oran olarak arttığını belirterek, "Bursa'da 2003-2018 yıllarında 99 bin 400 hektarda ağaçlandırma çalışması yaptık. 78 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bozuk arazileri ıslah ederek ormanlarımızın verimli olmasını sağladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa'daki okullarda öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bölgede geçen aralık ayında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları sona ererken yanan 8 bin 700 ağaca karşılık 36 hektar alanda 47 bin 800 fidan dikildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Güncel
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