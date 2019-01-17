Son Dakika Haberleri: Yangından Kurtarılan Köpek Öldü

Yangından Kurtarılan Köpek Öldü

1 saat önce

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, itfaiye ekiplerince alevlerden son anda kurtarılıp tedaviye alınan köpek öldü.

Yangından Kurtarılan Köpek Öldü, System.String[]
Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, itfaiye ekiplerince alevlerden son anda kurtarılıp tedaviye alınan köpek öldü.  İtfaiye eri Yunus Özçiftçi, müdahale ettikleri yangında, alevlerin arasından kurtardığı ve kucağında taşıdığı köpeğin ölmesiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Özçiftçi, "Üst kata çıktım. Dumandan  göz güzü görmüyordu. Baktım köpek var. Onu kucağıma aldım, koşarak aşağıya indim. Boynunda kayış vardı, çıkardım. Arkadaşlar barınağa götürdüler. Ancak hayvanın öldüğünü öğrendim. Çok üzgünüm" dedi.

İtfaiye şoförü Ali Öremiş ise "Hayvanı araca bindirdiğimde canlıydı. Solunumda zorluk çekiyordu. Ne kadar kalp masajı yapsak kurtadamadık. Bizi teselli eden; yavru bir köpek kurtardık. Bizi en azından o mutlu etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Köpeği kurtaran Yunus Özçiftçi açıklama

İtfaiye şoförü Ali Öremiş açıklama

-Detaylar

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Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:43 Kaynak: DHA

Çorum, İtfaiye, Güncel
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