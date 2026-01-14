Yapay Zeka Çağında Eğitim ve Rekabet - Son Dakika
Yapay Zeka Çağında Eğitim ve Rekabet

14.01.2026 15:20
İSO Başkanı Bahçıvan, yapay zekanın toplumlar arası rekabette önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yapay zeka çağında rekabetin makineler arasında değil, bireylerini bu çağa doğru hazırlayan toplumlar arasında yaşanacağını belirterek, "Yapay zekanın doğru hazırlanıldığında ve doğru kullanıldığında yüksek katma değerli bir fırsat alanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası açıklamasına göre, İSO ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Yapay Zekanın İşgücü Piyasasına Etkileri ve İnsan Kaynağında Yeni Yeterlilikler İhtiyacı" etkinliğinde Türkiye sanayisinin, iş gücünün ve toplumun geleceği ele alındı.

İSO Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile akademisyenler ve sanayiciler katıldı.

Açıklamada burada yaptığı konuşmasına yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, yapay zekanın yalnızca bir yazılım, otomasyon aracı ya da verimlilik unsuru olmadığını, iş yapma biçimlerini, karar alma süreçlerini, kurumsal yapıları ve meslek tanımlarını dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda bireylerin iletişim biçimlerini ve sosyal ilişkilerini de derinden etkilediğini ifade etti.

Bahçıvan, yapay zekanın iş gücünü dönüştürücü etkisine uyum sağlayabilmek için uygulanabilecek yöntemlerin başında hayat boyu öğrenmenin geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni beceriler elde etmenin yanı sıra gelişen koşullar karşısında sürekli güncel kalabilmeyi de sağlayan hayat boyu öğrenmeyi hem şirketlerin hem de bireylerin yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri gerek. Odamız bünyesinde kurduğumuz İSO Akademi ile uygulamakta olduğumuz eğitim modeli, hayat boyu öğrenme anlayışının sanayimizdeki kurumsal karşılığı olarak önemli bir rol üstleniyor. Buradaki temel yaklaşımımız çok net, bugünün dünyasında rekabet gücü, sahip olunan diplomadan çok, sürekli güncellenen bilgiye, gelişen becerilere ve değişimi yönetebilme yetkinliğine dayanıyor."

"Sanayinin başarısı için en önemli unsurların başında nitelikli iş gücü geliyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Akademi çatısı altında yürüttükleri çalışmalarda dijital dönüşüm, yapay zeka, veri okuryazarlığı, liderlik, stratejik düşünme ve yönetişim gibi alanları, sanayinin gerçek ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde ele aldıklarına dikkati çekti.

Yapay zeka çağında rekabetin makineler arasında değil, bireylerini bu çağa doğru hazırlayan toplumlar arasında yaşanacağını aktaran Bahçıvan, "Yapay zekanın doğru hazırlanıldığında ve doğru kullanıldığında yüksek katma değerli bir fırsat alanı olduğuna inanıyorum. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde devrim niteliğinde ilerlemelerin yaşandığı bir süreçte, firmaların orta vadede yapacakları yatırımlarda başta yapay zeka olmak üzere teknolojiyi önceleyecekleri net bir şekilde anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, iş dünyasının genelinde olduğu gibi sanayinin başarısı için de en önemli unsurların başında nitelikli iş gücünün geldiğine işaret ederek, "Nitelikli iş gücü için olmazsa olmazımız ise iyi bir eğitim sistemi. İSO olarak bu gerçekten hareketle mesleki eğitimden, hayat boyu öğrenmeye ve üniversite-sanayi işbirliğine kadar birçok alanda farklı eğitim projelerini hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka okuryazarlığı için ülke olarak çaba sarf edilmesi gerekiyor"

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yapay zeka okuryazarlığı için ülke olarak çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade ederek, tüm alanlarda, işverenler de dahil olmak üzere ciddi manada okuryazarlığa ihtiyacın olduğunun altını çizdi.

Özer, yapay zeka çağında iş pozisyonlarını korumak için hayat boyu öğrenmenin seçenek değil, artık zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Diploma kaderini belirliyor ama yapay zeka ile bazı iş alanları daralırken, bazıları da açılıyor. Dolayısıyla kısa eğitimlerle öğrenmeye devam etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise yapay zeka alanında sanayi tarafında başka bir gerçekliğin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Firmalarımızı yönetenler aslında çok iyi niyetli bir şekilde mümkün olduğunca teknolojiye kapılarını açmaya gayret ediyorlar ama aynı zamanda en zor şey organizasyon kültürlerini değiştirmek, insan kaynakları politikalarını, kariyer planlama modellerini de en baştan yeniden düşünmek zorundalar. Bugün mühendisliklerde artık sadece teknik yeterlik değil, birkaç tane önemli yeterlik bekliyoruz. Bunların en başında veri okuryazarlığı, özellikle büyük veriyle nasıl baş edebileceğimizi bilmek gerekiyor. İkinci olarak süreç tasarımı konusunda yeni süreçleri tasarlamak ve uygulamak konusunda yetkinlikler bekliyoruz."

Etkinlikte, konuşmaların ardından "Yapay Zekanın İş Gücü Piyasasına Etkileri: Fırsatlar ve Riskler" ve "Yapay Zeka ile İşgücü Piyasasında Ortaya Çıkan Yeni Beceri İhtiyacı" panelleri düzenlendi.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Erdal Bahçıvan, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

