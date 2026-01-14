Yapay Zeka Robotları Üretimde Devam Ediyor

Dünyanın önde gelen şirketleri tarafından geliştirilen yapay zekalar, robot formunda fiziksel dünyaya adım atıyor.

Yapay zeka alanında yaşanan büyük yarış Google, Boston Dynamics ve Tesla gibi şirketlerin bu teknolojiye fiziksel dünyayla buluşturma çabaları sonucunda robot alanına da taşındı.

Bu kapsamda, sanayi üretiminde otomasyonun bir sonraki aşaması olan "Somutlaştırılmış Yapay Zeka" (Embodied AI) alanında kritik bir adım atıldı. Hyundai, çoğunluk hissesine sahip olduğu Boston Dynamics'in donanım gücünü, Google DeepMind'ın geliştirdiği Gemini yapay zeka modelinin yazılım zekasıyla birleştirmeye hazırlanıyor.

Yakında başlayacak testlerle, Gemini işlemcili Atlas robotları, Hyundai'nin otomotiv fabrikalarında gerçek üretim görevlerini üstlenecek. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES 2026 kapsamında Hyundai'nin basın toplantısında duyurulan ortaklık, Atlas'ın daha akıllı, uyarlanabilir ve insanlarla doğal biçimde etkileşime girebilen bir robot haline gelmesini hedefliyor. Proje hayata geçerse, Atlas artık bir araştırma projesinden öteye geçip seri üretime hazır bir "iş arkadaşı" haline gelecek.

Robotların 2028 yılına kadar üretim hattında aktif rol alması hedeflenirken, Hyundai, Atlas'ın üretim modelinin ilk olarak ABD'nin Georgia eyaletindeki Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) tesisinde göreve başlayacağını duyurdu.

Optimus bu yıl seri üretime geçecek

Elon Musk'ın en fazla önem verdiği projelerden biri olan Tesla'nın insansı robotu Optimus için çalışmalar hızla devam ediyor. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te paylaşılan görüntülerde 2023 yılından yavaş adımlarla yürüyebilen robot, 2025 yılında insan hızında koşabiliyor. Yaklaşık 1,80 santimetre boyunda ve 73 kilogram ağırlığında olan robot 2,3 kilovatsaat kapasiteli batarya ile neredeyse tüm gün çalışabiliyor. Tesla, 2026 içinde Optimus için seri üretime geçmeyi planlarken, robotun diğer şirketlere satışı da başlamış olacak.

Musk konuyla ilgili ABD'de bir televizyon programına katılarak Optimus'un sağlık alanında etkili olacağını belirtti. Kendisine yöneltilen "Optimus en iyi cerrahlardan ne zaman daha iyi olacak?" sorusuna ABD'li milyarder, 3 yıl içinde cevabını vererek yeni bir tartışmanın da kapılarını araladı.

Figure AI'ın robotları BMW fabrikasından emekli oldu

İnsansı robot pazarında öne çıkan firmalardan biri olan Figure AI şirketi de 2026 yılında çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Şirket, 2025'in sonlarında BMW'nin Spartanburg fabrikasındaki pilot programını başarıyla tamamladı. Bu süreçte Figure 02 robotları 30 binden fazla aracın üretim bandında aktif görev aldı. Haftada 5 gün, günde 10 saatlik vardiyalarla toplam 1250 saatten fazla çalışan robotlar, parça yerleştirme gibi hassas işlemlerde yüzde 99'un üzerinde başarı oranı yakaladı.

Bu başarının ardından Figure 02'ler "emekli" edildi ve buradan elde edilen verilerle Figure 03 modelinin geliştirilmesine başlandı. Figure 03, fabrikalarda kalıcı olarak konuşlandırılacak ilk "seri üretim" modeli olacak. OpenAI ile stratejik işbirliği içinde olan şirket, daha sonra bu iş birliğini iptal ederek kendi yapay zekası olan "Helix" üzerinden çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

İnsansı robotlarda Çin, ABD'nin en büyük rakibi

Öte yandan, teknoloji alanında ABD'nin en büyük rakibi olan Çin de insansı robotlar ve somutlaştırılmış yapay zeka alanında yatırımlarına devam ediyor. 150'den fazla robotik girişime ve devasa bir "robot eğitim" altyapısına sahip olan Çin, geliştirdiği ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Unitree Robotics tarafından geliştirilen H Serisi ve G1 robotları, sosyal medya platformlarında bale ve dövüş sporları gösterileriyle hareket kabiliyetleri ve yetenekleriyle ortaya koyuyor. G1 modeli şu anda Çin'deki pek çok fabrikada parça sıralama görevlerinde aktif olarak kullanılıyor.

Unitree Robotics dışında UBTECH ve XPeng gibi firmalar da geliştirdikleri insansı robotlarla Çin'i sektörde öne çıkan ülkelerden biri haline getiriyor.