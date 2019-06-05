Son Dakika Haberleri: Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
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Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

45 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu.

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Kurt Kapanı 2019/09 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.
(İHA)
Yapılan operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Eruh, Güncel
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