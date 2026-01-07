Yaralı Eşek Sahiplendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaralı halde dağ başına bırakılan eşeği, duyarlı bir vatandaş sahiplendi.

Sıdıklı Darboğaz köyü sakinlerinden Murat Karakaya, yol kenarında sahipsiz ve ayağı yaralı halde olan eşeği fark etti. Eşeği sahiplenenin olmaması üzerine hayvanı mandırasına götüren Karakaya, tedavisini de kendi üstlendi. Eşeğin durumunun ağır olduğunu belirten Karakaya, "Bu hayvanın ayağını bayağı kırmışlar. Vurmuşlar mı, düşmüş mü bilmiyorum ama bu halde sokağa atılmış. Sahip çıkan olmayınca buraya getirdik" dedi.

Hayvanın bakımını üstlendiklerini ifade eden Karakaya, "Elimizden geldiği kadar antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ve ayağındaki yaranın iltihaplanmaması için bakımını yapıyoruz. Ayağı paramparça olmuş bir canlının bu şekilde terk edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR