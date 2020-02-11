Yaralılara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaralılara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı - Son Dakika

Yaralılara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

6 saat önce

Adıyaman'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan yaralıya, olay yerinden geçen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç müdahale etti.

Yaralılara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı, System.String[]

Adıyaman'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan yaralıya, olay yerinden geçen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Ramazan Çelik idaresindeki 02 S 0377 minibüs ile Abdulkadir Türkmen idaresindeki 44 NU 754 plakalı motosiklet, Müftülük Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulkadir Türkmen (38) ile Nisanur E. (17) yaralandı. Olay yerinden geçen Adıyaman Belediye Başkanı ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Kılınç, yaralılara müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara müdahalelerde bulunan Başkan Kılınç, yaralıları olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken motosiklet sürücüsü Abdulkadir Türkmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralılara müdahalede bulunan Başkan Kılınç, kaza yerinde bulunan polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
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