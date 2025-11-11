Yardım Uçağı Düştü: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yardım Uçağı Düştü: 2 Ölü

Yardım Uçağı Düştü: 2 Ölü
11.11.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'dan Jamaika'ya giden uçağın düşmesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Florida eyaletinden Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. ABD basını, küçük uçağın Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Jamaika'ya yardım taşımak için Florida'nın Fort Lauderdale kentinden havalandığını bildirdi.

KALKIŞTAN KISA BİR SÜRE SONRA GÖLETE DÜŞTÜ

Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa süre sonra gölete düştüğünü belirterek, arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, Jamaika, Florida, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yardım Uçağı Düştü: 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 12:22:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yardım Uçağı Düştü: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.