ABD'nin Florida eyaletinden Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. ABD basını, küçük uçağın Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Jamaika'ya yardım taşımak için Florida'nın Fort Lauderdale kentinden havalandığını bildirdi.
Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa süre sonra gölete düştüğünü belirterek, arama kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yardım Uçağı Düştü: 2 Ölü
