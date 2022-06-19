Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Filistin'de AA'ya konuştu - Son Dakika
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Filistin'de AA'ya konuştu

19.06.2022 14:53

Filistin'in Ramallah kentinde düzenlenen 10. Başsavcılık Forumu'ndan detaylar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile röportaj Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Filistin'de AA'ya konuştu: "Geçtiğimiz perşembe günü itibariyle Yargıtay Başsavcılığımızdaki iş yükü 92 bin dosyaya indi.

Filistin'in Ramallah kentinde düzenlenen 10. Başsavcılık Forumu'ndan detaylar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile röportaj Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Filistin'de AA'ya konuştu:

"Geçtiğimiz perşembe günü itibariyle Yargıtay Başsavcılığımızdaki iş yükü 92 bin dosyaya indi. Aşağı yukarı her ay ortalama 15 bin dosya geliyor. Buna rağmen iş yükümüz 92 bine kadar indi"

"Mescid-i Aksa bir ibadet yeridir ve Müslümanlara aittir. Dünyada birçok ülke buranın Filistin toprağı olduğunu kabul ediyor zaten. İşgali tanıyan çok az; ABD başta olmak üzere birkaç ülke var. Burası Filistin toprağı ve Mescid-i Aksa da Müslümanlara ait bir ibadet yeri. Bu (ihlalleri) kabul etmek mümkün değildir"

RAMALLAH (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcılığı'ndaki iş yükünün 92 bin dosyaya indiğini, yıl başına doğru da "50 binin altına indirmeye gayret göstereceklerini" söyledi.

Başsavcı Şahin, 16-18 Haziran tarihlerinde Filistin'in Ramallah kentinde, "Etkin ve Yetkin Adalet Hizmetine Erişim" başlığıyla düzenlenen 10. Başsavcılık Forumu'na katıldı.

Filistin Başsavcılığı'nın bu yıl İtalya Başsavcılığı ile ortaklaşa düzenlediği ve 15 ülkeden yargı mensuplarının katıldığı etkinlikte AA muhabirine konuşan Şahin, forum kapsamında adalete erişim konusunda alternatif çözüm yollarını tartıştıklarını kaydetti.

Şahin, forumda, "adaletin iş yükünün, mahkeme aşamasına gelmeden, uzlaşıyla ve arabuluculuk yöntemleriyle nasıl azaltılabileceği konusunda sunumlara yer verildiğini" kaydederek, "Yargıtay Genel Sekreterimiz adalete erişim konusunda Yargıtay uygulamalarını anlattı. Herkes kendi ülkesindeki adalete erişim konusunda ne gibi uygulamalar var bunları paydaşlarıyla, diğer ülkelerin başsavcıları ve yargı makamlarıyla paylaştı." dedi.

2019'da, dönemin başsavcısı, şimdiki Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlığında ve TİKA iş birliği ile Ramallah'ta aynı yerde benzer bir toplantı yapıldığına işaret eden Şahin, "Filistin'in tanınırlığı açısından ve Filistin adalet sisteminin geliştirilmesinin sağlanması açısından bu tür toplantılar yapılıyor." diye konuştu.

Başsavcı Şahin, Filistin Başsavcısı Ahmed El-Hatib ve yardımcısının 1 Eylül'de Yargıtay binasının açılışına da katıldığını hatırlattı.

Yargıtay Başsavcılığının iş yükü 92 bin dosyaya indi

Yargıtay'ın iş yükü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya sayıları konusunda yaptıkları çalışmalara da değinen Şahin, "Geçtiğimiz perşembe günü itibariyle Yargıtay Başsavcılığımızdaki iş yükü 92 bin dosyaya indi. Aşağı yukarı her ay ortalama 15 bin dosya geliyor. Buna rağmen iş yükümüz 92 bine kadar indi." dedi.

Şahin, 50 binden az dosya hedeflediklerini kaydederek, "100 binin altına indik. Yıl başına doğru da 50 binin altına indirmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.

1 Ocak 2023'ten itibaren Yargıtay Başkanlığı'ndaki onama ve bozmaların gerekçeli olacağını aktaran Şahin, "Gerekçeli yazım kılavuzu oluşturulma aşamasında ve bitmek üzere. 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya geçilecek." ifadelerini kullandı.

Şahin, Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen ve 11 Eylül 2021'de açılışı yapılan yeni hizmet binası için de, "Eskiden savcılar 2-3 kişi aynı odada oturuyordu. Ancak şu anda her savcının kendi odası var. Çok nezih bir ortam var ve çalışma şartlarına daha müsait." değerlendirmesinde bulundu.

Mescid-i Aksa Müslümanlara ait bir ibadet yeri

Öte yandan, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik son dönemde artan Yahudi yerleşimcilerin baskınlarını da değerlendiren Başsavcı Şahin, kutsal mabedin statüsünün ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa bir ibadet yeridir ve Müslümanlara aittir. Dünyada birçok ülke buranın Filistin toprağı olduğunu kabul ediyor zaten. İşgali tanıyan çok az; ABD başta olmak üzere birkaç ülke var. Burası Filistin toprağı ve Mescid-i Aksa da Müslümanlara ait bir ibadet yeri. Bu (ihlalleri) kabul etmek mümkün değildir."

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Kaynak: AA

Bekir Şahin, Cumhuriyet, Yargıtay, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Filistin'de AA'ya konuştu - Son Dakika

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