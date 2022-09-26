Yargıtay Başsavcısı Şahin, Uluslararası Savcılar Birliğinin Tiflis'teki konferansına katılıyor - Son Dakika
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Yargıtay Başsavcısı Şahin, Uluslararası Savcılar Birliğinin Tiflis'teki konferansına katılıyor

26.09.2022 10:54
Yargıtay Başsavcısı Şahin, Uluslararası Savcılar Birliğinin Tiflis'teki konferansına katılıyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Tiflis'te düzenlenen, 29 Eylül'e kadar sürecek "Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı"na katılıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Tiflis'te düzenlenen, 29 Eylül'e kadar sürecek "Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı"na katılıyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Gürcistan Başsavcısı Irakli Shotadze'nin daveti üzerine 29 Eylül'e kadar sürmesi planlanan Uluslararası Savcılar Birliğinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlediği etkinliğe katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Şahin'e, uluslararası ilişkilerden sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş da eşlik etti.

"Ceza Adaleti Sistemlerini Yeniden Şekillendiren Olaylar" konulu konferansta Altuntaş da bir sunum yapacak.

Şahin, Azerbaycan, İngiltere, İsviçre, Belçika, Gürcistan başsavcıları ve Eurojust (Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı) Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, muhataplarını Mayıs 2023'te İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı dolayısıyla Türkiye'ye davet edecek.

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Gürcistan'da 'Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Konferansı' başladı Gürcistan'da 'Uluslararası Savcılar Birliğinin 27. Konferansı' başladı İtalya'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı İtalya'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başsavcısı Şahin, Uluslararası Savcılar Birliğinin Tiflis'teki konferansına katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Başsavcısı Şahin, Uluslararası Savcılar Birliğinin Tiflis'teki konferansına katılıyor - Son Dakika
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