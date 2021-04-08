YARIŞLI GÖLÜ'NÜN ALLI TURNALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü'nde konaklayan, flamingolar insansız hava aracıyla görüntülendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yarışlı Gölü'nde mola verdi. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nde, Anadolu'da halk arasında 'allı turna' olarak da bilinen binlerce flamingo ile görsel şölen yaşanıyor. Kuzey Afrika'dan göçen flamingolar, nisan sonuna kadar konakladıkları sulak alanda doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oluyor.

Yeşilova ilçe merkezine 25, Burdur il merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Yarışlı Gölü sazlıklarında, günbatımıyla birlikte de güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Yarışlı Gölü'ndeki flamingoların görsel şöleni kayıt altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesaplarından Neşet Ertaş'ın 'Allı turnam' türküsün eşliğinde paylaşıldı. Görüntülerin sonunda ise 'Neşet Ertaş'a saygıyla' ifadeleri yazıldı.