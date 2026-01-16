Yarıyıl Tatili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yarıyıl Tatili Mesajı

Yarıyıl Tatili Mesajı
16.01.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Müdürü Ekici, tatilin önemini vurguladı ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarısının, il genelinde büyük bir gayret, özveri ve iş birliğiyle tamamlandığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bu süreçte öğrencilerimiz azimle çalışmış, öğretmenlerimiz fedakarlıkla görevlerini yerine getirmiş, velilerimiz ise her zaman olduğu gibi eğitimin en güçlü paydaşlarından biri olmuştur. Eğitim; sabır, emek ve süreklilik isteyen uzun soluklu bir yolculuktur. İlk dönemde elde edilen kazanımlar, bizler için hem bir gurur kaynağı hem de ikinci dönem için yol gösterici olmuştur. Akademik başarının yanı sıra; değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ettik" dedi.

Ekici, mesajında şu ifadelere yer verildi; "Yarıyıl tatilinin; öğrencilerimizin dinlenmesi, kendilerine zaman ayırması, kitapla, sanatla ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmesi adına önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu sürecin verimli geçirilmesi, ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle; eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarımıza, bizlere her daim destek olan velilerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor; sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarıyıl Tatili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:00:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yarıyıl Tatili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.