Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı - Son Dakika
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Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı

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Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı
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Talasemi tedavisi gören 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmak amacıyla Müge Anlı'nın programına başvurmasıyla gündeme gelen dosyada adli süreç başladı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturmada Hamid'in annesi Nihal Beyit tutuklanırken, dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Anne Beyit'in ifadesinde biyolojik baba olarak İzmir dışında yaşayan ve "Sakallı Hamid" olarak bilinen bir kişinin adını verdiği açıklandı.

A TV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Hamid Yorulmaz, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrendiğini belirterek gerçek babasının bulunması için yardım istedi. Talasemi (Akdeniz anemisi) tedavisi gören genç, kök hücre nakli açısından babasının bulunmasının hayati önem taşıdığını anlattı.

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hamid'in programdaki açıklamalarının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri de Torbalı ve Tire'de çok sayıda kişinin ifadesine başvurarak dosyaya ilişkin delil topladı.

Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı

ANNE TUTUKLANDI, DAYI SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nihal Beyit çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Yorulmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı

BİYOLOJİK BABANIN İSMİNİ İFADESİNDE VERDİ

Dosyada Hamid'in biyolojik babasının kimliğine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında anne Nihal Beyit'in ifadesinde bir kişinin adını verdiğini açıkladı.

Anlı, "Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adını verdi. Bu kişi için 'Sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" dedi.

Jandarma ekiplerinin, Hamid'in biyolojik babası olduğu belirtilen kişinin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi ve bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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SON DAKİKA: Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı - Son Dakika
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