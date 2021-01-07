Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti - Son Dakika

Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

07.01.2021 15:20
Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde eşini, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde eşini, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren koca, aynı silahla intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Aşağı İçmeler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Barış Sokak'ta ikamet eden 80 yaşındaki Hasan B. ile eşi Döndü B. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hasan B., tartışmanın büyümesi üzerine eşi Döndü B.'ye av tüfeği ile ateş etti. Hasan B., 10 yaşındaki çocuklarının gözü önündeki olaydan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay ihbarının ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan B. ve Döndü B.'nin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ekinözü, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı
Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü         
15:55
Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı         
15:19
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor         
15:00
Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu         
14:51
DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor         
14:25
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı adam eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei