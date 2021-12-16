Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısı Türkmenistan Uyruklu 44 yaşındaki G.B., 82 yaşındaki Münevver Çetin'i ihtiyacını gidermesi için tuvalete götürdü.
G.B., evdeki normal işlerine döndüğü esnada gelen ses üzerine tekrar tuvalete yöneldi. Kapıyı açan bakıcı G.B., yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken yaşlı kadının cenazesi savcı incelemesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.
İlk belirlemelere göre düşme neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu - Son Dakika