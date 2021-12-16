Üye Girişi
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu - Son Dakika

Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu

16.12.2021 13:43
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu

Sakarya'da tuvalete giren yaşlı kadın, beraber yaşadığı Türkmenistan uyruklu bakıcısı tarafından yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu. Bakıcı durumu içeriden gelen sesler üzerine fark ederken, sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, beraber kaldığı bakıcısı Türkmenistan Uyruklu 44 yaşındaki G.B., 82 yaşındaki Münevver Çetin'i ihtiyacını gidermesi için tuvalete götürdü.

TUVALETTE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

G.B., evdeki normal işlerine döndüğü esnada gelen ses üzerine tekrar tuvalete yöneldi. Kapıyı açan bakıcı G.B., yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 82 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken yaşlı kadının cenazesi savcı incelemesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

DÜŞME NETİCESİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre düşme neticesinde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının kesin ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.

Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu

Türkmenistan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Ölen kardeşlerinin cenazesini gasilhaneye getiren aile, yüzünü açınca büyük şok yaşadı Ölen kardeşlerinin cenazesini gasilhaneye getiren aile, yüzünü açınca büyük şok yaşadı         
12:22
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement