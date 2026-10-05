Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz, birlikte geçirdikleri keyifli anlara bir yenisini ekledi. Ünlü çift bu kez "shuffleboard" masasının başına geçerek birbirlerine rakip oldu.

SEVGİLİYDİLER, RAKİP OLDULAR

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz, birlikte shuffleboard oynadı. Oyunda karşı karşıya gelen ikilinin rekabeti eğlenceli anlara sahne oldu.

Çiftin birlikte geçirdiği anlar, Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın takipçilerinin de dikkatini çekti.