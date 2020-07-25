Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 6,60 4,75 38,95 Çemtaş 11,36...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bursa Çimento
|6,60
|4,75
|38,95
|Çemtaş
|11,36
|9,02
|25,94
|Kartonsan
|703,80
|604,50
|16,43
| Ege Endüstri
|797,50
|690,00
|15,58
|Gözde Girişim
|6,02
|5,39
|11,69
|Aygaz
|13,02
|11,70
|11,28
|Gübre Fabrik.
|30,98
|28,20
|9,86
|Global Yat. Holding
|4,86
|4,43
|9,71
|GSD Holding
|2,39
|2,20
|8,64
|Aselsan
|35,08
|32,56
|7,74
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|18,28
|20,36
|-10,22
|Karsan Otomotiv
|3,09
|3,32
|-6,93
| Kerevitaş Gıda
|5,41
|5,81
|-6,88
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|15,30
|-6,41
|Bizim Mağazaları
|18,94
|20,08
|-5,68
|Odaş Elektrik
|2,71
|2,87
|-5,57
| Tofaş Oto. Fab.
|25,62
|27,08
|-5,39
| Alarko GMYO
|17,36
|18,29
|-5,07
|Brisa
|12,04
|12,63
|-4,67
|Tekfen Holding
|16,55
|17,34
|-4,56
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Emlak Konut GMYO
|10.207.183.541
|
|
|Aselsan
|8.066.071.841
|
|
|Garanti Bankası
|5.223.882.608
|
|
|Şişe Cam
|4.433.132.692
|
|
|Türk Hava Yolları
|3.485.203.330
|
|
|Kardemir (D)
|3.109.928.206
|
|
|Güneş Sigorta
|2.898.829.835
|
|
|İş Fin.Kir.
|2.697.640.816
|
|
|Odaş Elektrik
|2.384.741.909
|
|
|Turkcell
|2.253.740.470
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:13
Kaynak: AA
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