Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 6,60 4,75 38,95 Çemtaş 11,36...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 6,60 4,75 38,95 Çemtaş 11,36 9,02 25,94 Kartonsan 703,80 604,50 16,43 Ege Endüstri 797,50 690,00 15,58 Gözde Girişim 6,02 5,39 11,69 Aygaz 13,02 11,70 11,28 Gübre Fabrik. 30,98 28,20 9,86 Global Yat. Holding 4,86 4,43 9,71 GSD Holding 2,39 2,20 8,64 Aselsan 35,08 32,56 7,74 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 18,28 20,36 -10,22 Karsan Otomotiv 3,09 3,32 -6,93 Kerevitaş Gıda 5,41 5,81 -6,88 İpek Doğal Enerji 14,32 15,30 -6,41 Bizim Mağazaları 18,94 20,08 -5,68 Odaş Elektrik 2,71 2,87 -5,57 Tofaş Oto. Fab. 25,62 27,08 -5,39 Alarko GMYO 17,36 18,29 -5,07 Brisa 12,04 12,63 -4,67 Tekfen Holding 16,55 17,34 -4,56 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 10.207.183.541 Aselsan 8.066.071.841 Garanti Bankası 5.223.882.608 Şişe Cam 4.433.132.692 Türk Hava Yolları 3.485.203.330 Kardemir (D) 3.109.928.206 Güneş Sigorta 2.898.829.835 İş Fin.Kir. 2.697.640.816 Odaş Elektrik 2.384.741.909 Turkcell 2.253.740.470 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:13

Kaynak: AA

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