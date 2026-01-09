Yatırımcıları Dolandıran 15 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Yatırımcıları Dolandıran 15 Şüpheli Tutuklandı

09.01.2026 18:21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun şikayetleri sonrası 17 kişi tutuklandı, sosyal medya manipülasyonu iddiası.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Borsa İstanbul'da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basmış, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da operasyon düzenlenmişti. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla ilk etapta 15 kişi gözaltına alınırken, yeni gözaltılarla sayı 17'ye yükselmişti. SPK raporlarıyla bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 17 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülmüştü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden 15'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.