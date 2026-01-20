Yavru Kedi 18 Metre Derinlikten Kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 18 metre derinlikteki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi , itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kedinin sondaj kuyusuna düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri 18 metre derinlikteki, 10 santimetre çapındaki pompa deliğinde sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasıyla yavru kediyi bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere teslim edilirken, kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.