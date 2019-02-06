Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Trafikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi

Yavuzeli'nde Trafikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi

42 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi 81 ilde olduğu gibi Yavuzelinde de yapıldı.

Yavuzeli'nde Trafikte
İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi 81 ilde olduğu gibi Yavuzelinde de yapıldı.

Gaziantep Caddesi üzerinde İlçe trafik ve jandarma ekiplerinin de yoğunlukta olduğu etkinlikte, Kaymakam Eyup Gürdal, Öğrencilerle birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı atarak farkındalık oluşturdu.

81 ilde olduğu gibi İçişler Bakanlığının tarafından yaptırılan bilgilendirme brojürü Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Gaziantepcaddesi üzerinde İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, trafik polisi ve jandarma trafik ekipleri ile beraber seyir halindeki araçları durduran öğrenciler, sürücülere yayalara yol vermeleri gerektiği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ve ülke genelinde bir yılda yaklaşık olarak bin 700 yayanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Programa İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Milli Eğitim Müdürü Mehmet İlbey, İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Polis ve Jandarma trafik ekipleri katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

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