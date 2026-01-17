Yayman'dan Türk Dizi Sektörüne Mesaj - Son Dakika
Yayman'dan Türk Dizi Sektörüne Mesaj

17.01.2026 11:17
Hüseyin Yayman, Türk dizilerinin aile değerlerini yok sayan senaryolarla eleştirildiğini belirtti.

ZEHRA TEKECİ ESER - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, sinema ve dizi sektörünün temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirterek, "Türkiye'nin muhteşem bir hikayesi var. Bu muhteşem hikayeyi entrikalarla, kumpaslarla, birtakım aile değerlerini yok sayan senaryolarla işlemek yerine, Türkiye'nin evrensel mesajını anlatacak bir hikayeyi anlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD'den sonra en fazla dizi ihracatı yapan ülkelerden biri olduğunu ve Türk dizilerinin dünyanın her yerinde izlendiğini söyledi.

Türk dizilerinin hem ülkede hem de dünyada "aile değerlerinin yok sayılması", "ilişkiler ağının çok farklı olması", "kumpas ve entrika gibi içeriklere yer verilmesi" gibi nedenlerle eleştirildiğini de anlatan Yayman, aile mahremiyetinin ve aile değerlerinin, birey haklarının yok sayılmasını doğru bulmadıklarının altını çizdi.

"Kendi elimizle altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız"

Türk dizi sektörünün Yeşilçam'dan miras aldığı çok önemli bir sinema tarihine sahip olduğunu belirten Yayman, "Tüm yönetmenlere, senaristlere, oyunculara bir çağrımız var. Zaten Türkiye'nin muhteşem bir hikayesi var. Bu muhteşem hikayeyi entrikalarla, kumpaslarla, birtakım aile değerlerini yok sayan senaryolarla işlemek yerine, Türkiye'nin evrensel mesajını anlatacak bir hikayeyi anlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizilerdeki hikayelerin artık farklılaşması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Çünkü bu bir müddet sonra tekrara düşecek ve kendi elimizle altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız." diye konuştu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak bir önerileri olduğunu ifade eden Yayman, "İlk fırsatta sinema ve dizi sektörünün temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Onları dinleyeceğiz ve problemlerini anlayacağız." dedi.

"Her zaman sanatçıların yanındayız"

Dizi setlerinde "insan hakkı ihlaline" dönüşen uzun süreli çalışma saatlerinin herkes tarafından eleştirildiğine işaret eden Yayman, "Dünya örneklerine baktığımızda dizilerin 45 dakika olduğunu görüyoruz ama Türkiye'de artık bir sinema filmi gibi 2,5-3 saat reklamlarla beraber uzayan dizi süreleri var. Bunların da muhakkak düzenlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi lazım." görüşünü paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, her zaman sanatçıların yanında olduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin büyük bir hikayesi var; kumpas, entrika öykülerine ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Dizi ve sinema sektöründen temsilcileriyle bir araya gelme tarihine ilişkin Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye'de siyasetin, gündelik hayatın gündemi yoğun. Biz de siyaset gündeminden insanları çıkartıp kültürü, sanatı ve estetik değerleri konuşmak, insanların bir parça da olsa nefes almasını istiyoruz. Hemen ilk fırsatta, yani ocak ayının sonu, şubat ayının başında dizi sektörüyle bir araya geleceğiz ve konuşacağız."

