Yayman, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

15.01.2026 09:31
Hüseyin Yayman, AA'nın fotoğraf yarışmasında ödül için fotoğraflar seçti ve değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yayman, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Yayman, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde", "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" fotoğrafına oy verdi.

Yayman, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçti.

"Hem zamana ve ana hem de tarihe ve bir soykırıma tanıklık eden fotoğraflar"

Yayman, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA Yılın Kareleri'nde çok değerli ve emek dolu fotoğraflar olduğunu belirtti.

Gazze fotoğraflarını, "sözün bittiği yer" olarak değerlendiren Yayman, "Maalesef açlığın bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Fotoğraflara baktığımızda sanki bir ütopyadan fırlamış fotoğraflar gibi. Maalesef İsrail'in Gazze'deki soykırımı hala devam ediyor. Bu fotoğraflar da aslında hem zamana ve ana hem de tarihe ve bir soykırıma tanıklık eden fotoğraflar. Ben tüm fotoğrafları çeken arkadaşları, Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. İnanılmaz bir emek, inanılmaz bir iş. Biz sadece fotoğrafa bakıyoruz ama bu fotoğrafın hissiyatı, dili, verdiği mesaj çok önemli ve bir anlamda da Anadolu Ajansının yaptığı çalışma yani 'Kanıt'ın da burada çok canlı örneklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayman, oylamada yer alan fotoğrafları, "tarihe tanıklık eden belgeler, vesikalar ve insanlık dramına kanıt sunan kareler" olarak gördüğünü dile getirdi.

Yarışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Yayman, "Anadolu Ajansına ve Sayın Serdar Karagöz Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çünkü Anadolu Ajansı sadece fotoğraf çekmiyor, tarihe not düşüyor ve modern tarihin yeniden yazılması noktasında bir bellek, hafıza oluşturuyor, görsel bir kanıt ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Kültür, Güncel, Çevre, Sanat, Son Dakika

SON DAKİKA: Yayman, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
