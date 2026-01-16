YayTanSay Kulübü, 8 Sporcu ile Kota Aldı

Kayseri YayTanSay Kulübü; Türkiye Şampiyonası finalleri için 8 sporcuya kota almayı başardı.
Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada Kayseri'yi temsil eden spor kulüplerinden YayTanSay'dan 8 sporcu derece yaparak kota aldı. Yıldızlar kategorisi 29 kg'da yarışan Esma Nur Karaoğlan birbirinden değerli mücadeleler vererek kilosunda Türkiye 3'ncüsü oldu.
Yıldızlar kategorisinde Esmanur Karaoğlan, Berra Nisa Akduran, Doğan İlkan Aydemir ve Sezai Eymen Özdemir, Gençler kategorisinde Didem Rana Yalçın, Kaan Karakoç, Hatice Korkmaz ve Mustafa Ata kota almayı başardı. - KAYSERİ
