Son Dakika Haberleri: Yaz Kuran kursu öğrencilerine sağlık eğitimi
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Yaz Kuran kursu öğrencilerine sağlık eğitimi

1 saat önce

Suluova İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kuran kurslarında eğitim gören çocuklara, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık eğitimi verildi.

Yaz Kuran kursu öğrencilerine sağlık eğitimi, System.String[]
Suluova İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kuran kurslarında eğitim gören çocuklara, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık eğitimi verildi.
Hacı Mustafa Camisi'nde devam eden, yaz Kuran kursunu ziyaret eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Somuncu, ilçe genelindeki camilerde düzenlenen kurslara katılan 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik, sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı ve sağlıklı yaşam için hijyen kuralları gibi konularda eğitim verildiğini söyledi.
Eğitimlere devam edeceklerini vurgulayan Somuncu, şunları kaydetti:
"Eğitim gören çocuklara yönelik, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme, el yıkama, çocukların doğru beslenmeleri, kahvaltı alışkanlığı, düzenli ve sağlıklı beslenme, televizyon, tablet ve cep telefonlarından uzak durma, doğru el yıkama ve diş fırçalama teknikleri, sağlık okuryazarlığının artırılması konuları hakkında bilgiler verdik. Hedefimiz çocukların sağlıklı beslenmeleri ve sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak, bu gibi konularda farkındalık oluşturmak."
Eğitimin ardından, sağlık görevlileri, öğrencilere diş fırçası, diş macunu ve kalemlik hediye ederek bilgilendirici broşürler dağıttı.
Kuran-ı Kerim, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:57 Kaynak: AA
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