Yazar Abdel-Fattah'ın Çıkarılmasına İstifalar

12.01.2026 15:23
Randa Abdel-Fattah'ın Adelaide Festivali'nden çıkarılması sonrası yönetim kurulu istifa etti.

Avustralya'da Filistin asıllı yazar Randa Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların ardından Adelaide Festivali'nin yönetim kurulu başkanı ile bazı yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Bondi Plajı'nda Aralık 2025'te düzenlenen silahlı saldırı sonrası "kültürel hassasiyet" gerekçesiyle Avustralyalı yazar Abdel-Fattah'ın Adelaide Writers' Week (Adelaide Yazarlar Haftası) programından çıkarılmasının yankıları sürüyor.

ABC News'ün haberine göre, birçok yazarın programı boykot etmesi üzerine festivalin yönetim kurulu başkanı ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etti.

Eski Adelaide Writers' Week Direktörü Jo Dyer, "Yönetim kurulunun geçen hafta Abdel-Fattah'ın davetini geri çekme yönünde aldığı karar, etkinliğin uluslararası itibarını tamamen yerle bir etti. Bunu da Writers' Week'e davet edilen konukların yüzde 90'ından fazlasının protesto amacıyla etkinlikten çekilmesinden açıkça görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin asıllı yazarın programdan çıkarılması tepki çekti

Adelaide Festivali Yönetim Kurulu, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bondi olayının hemen ardından Abdel-Fattah'ı "programda tutmanın kültürel açıdan hassas olmayacağı" gerekçesiyle davetini geri çekmiş, South Australia eyalet Başbakanı Peter Malinauskas, yazarın etkinlikte yer almasını desteklemediklerini belirtmişti.

Abdel-Fattah ise kararın "açık ve utanmaz bir Filistin karşıtı ırkçılık ve sansür" olduğunu vurgulayarak, festivalin bu tutumunun ifade özgürlüğüyle çeliştiğini dile getirmişti.

Filistin asıllı Avustralyalı yazar Abdel-Fattah'ın programdan çıkarılmasının ardından onlarca yazar, etkinliği boykot etme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

