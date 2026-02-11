Yazıcıoğlu Davası'nda 19 Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika
Güncel

Yazıcıoğlu Davası'nda 19 Sanığın Yargılanmasına Devam

11.02.2026 13:45
Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin davada, FETÖ'ye müdahale iddiasıyla 19 sanık yargılanıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara, FETÖ'nün talimatıyla müdahalede bulundukları öne sürülen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan sanık Davut Uçum tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz yargılanan Nedim B. ve Ebubekir Semih Y. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile taraf avukatlarından bazıları hazır bulundu. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmaya katıldı.

Sanık Davut Uçum, aleyhine olumsuz delil olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Ebubekir Semih Y, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek yaklaşık 17 yıldır haksız yere yargılandığını öne sürdü ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Nedim B, davadan dolayı açığa alındığını ve görevinden ihraç edilme riski taşıdığını belirterek beraatini istedi.

Sanık Ebubekir Semih Y'nin avukatı Zafer Tınazcı ise helikopterin düşmesi olayının firmanın sigortadan para almak için giriştikleri bir senaryo olduğunu savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise söz konusu davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden "ana soruşturma"yla birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tınazcı'nın beyanının senaryo olduğunu iddia eden ve itiraz eden Yavuz, yapılan benzetmenin hukuk dışı olduğunu belirterek, helikopterdeki malzemelerin sanıklardan Ebubekir Semih Y'nin komutasındaki askerler tarafından söküldüğünün ve başka bir ekip tarafından yakıldığının tapelere yansıdığını kaydetti.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkan Remzi Çayır, duruşma sonrası gazetecilere, 17 yıldır sona erdirilemeyen ve sonuç alınamayan, ana dosyası kapalı bir sürecin yaşandığını ifade etti.

Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı. Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Kaynak: AA

16:38
