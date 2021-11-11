Yeldeğirmeni Sanat, yeni sezonunda ücretsiz Flamenko Atölyesi'ne yer veriyor - Son Dakika

Kadıköy Belediyesi'nin Yeldeğirmeni Sanat'ta sezon boyunca gerçekleştireceği ücretsiz Flamenko Atölyesi'ne 12 yaş ve üzeri, kronik bir sağlık sorunu olmayan herkes katılabilecek. Atölyeler 20 Kasım Cumartesi başlayacak. Atölye programında her Perşembe Endülüs ve Flamenko tarihi, bölgelere göre Palo'lar, Flamenkocu aileleri tanıyalım gibi teorik dersler de yer alıyor.Pandemi nedeniyle kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenlerin kayıtlarını 17 Kasım'a kadar Yeldeğirmeni Sanat'a giderek yaptırmaları gerekiyor.

İSPANYA'DAN GELEN DANS

Flamenko dansının kökeni İspanya'ya dayanıyor. Dansın kökenine ilişkin iki görüş var. Bazıları İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde ortaya çıktığını söylerken, bazıları da bu bölgeye Çingeneler tarafından Pakistan ve Hindistan'dan geldiğini söyler. Flamenko dansı gitar eşliğinde yapılır. Dansta el çırpma ve ayak hareketleri baskındır. Flamenko dansçısının dansı kadar giysileri de önemli. Bu nedenle atölyeye katılmak isteyenlerin bu giysileri de edinmeleri gerekiyor.