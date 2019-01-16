Yemen'de 5 Kişi Koleradan Öldü
13 dakika önce
Yemen'in güneyindeki Lahic kentinde son üç gün içinde 5 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.
Yemen
'in güneyindeki Lahic kentinde son üç gün içinde 5 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığına bağlı Epidemiyolojik İzleme ve Müdahale Ekibi'nin hazırladığı rapora göre, Lahic'in Yafi İlçesinde pazar gününden bu yana kolera nedeniyle 3 erkek ve 2 kadın vefat etti.
İlçede yapılan taramalarda 44 kişide şüpheli vaka tespit edildiği, geçici bir çözüm olarak bu kişilere antibiyotik ve damardan ilaç tedavisi uygulandığı kaydedildi. Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Cumhurbaşkanı
Abdurabbu Mansur Hadi güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, koleranın yanı sıra difteri gibi salgın hastalıklarla mücadele ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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