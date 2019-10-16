Son Dakika Haberleri: Yemen'de devlete ait petrol şirketinin tankeri ateşe verildi
Son Dakika Güncel Yemen'de devlete ait petrol şirketinin tankeri ateşe verildi

Yemen'de devlete ait petrol şirketinin tankeri ateşe verildi

1 saat önce

Yemen'de, devlet şirketine ait bir tanker silahlı gruplarca ateşe verildi.

Yemen'de devlete ait petrol şirketinin tankeri ateşe verildi, System.String[]

Yemen'de, devlet şirketine ait bir tanker silahlı gruplarca ateşe verildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, silahlı milisler, Marib'in kuzey doğusundaki Safer petrol kuyusundan çıkartılan ve Şebve üzerinden ihraç edilecek petrolü taşıyan 10 tankeri alıkoydu.

Silahlı milisler, tankerlerden birini ateşe verirken, diğerlerini salıverdi.

Hükümete bağlı Safer petrol şirketinden bir yetkili, şirketin 2015'te savaş sebebiyle durdurduğu petrol ihracatına bugün yeniden başladığını açıkladı.

Yetkili, toplam 5 bin varil ham petrolün Şebve'nin İyaz bölgesine tankerlerle taşındığını oradan boru hattıyla Şebve'deki limanlara nakledilerek ihraç edilmek üzere hazırlandığını aktardı.

Safir petrol kuyusundan günlük 200 bin varil petrol çıkartılıyordu ancak ülkede başlayan iç savaş sebebiyle ihracat durdurulmuştu.

Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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