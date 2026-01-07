Yemen'de Güvenlik Koordinasyonu Sağlandı - Son Dakika
Yemen'de Güvenlik Koordinasyonu Sağlandı

07.01.2026 16:18
Lahic'te Vatan Kalkanı Güçleri ile güvenlik komitesi tam koordinasyon içinde çalışıyor.

Yemen'in güneyindeki Lahic vilayetinde güvenlik komitesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri ile "tam koordinasyon" halinde olduklarını bildirdi.

Komite yaptığı yazılı açıklamada, Vatan Kalkanı Güçleri'nin Lahic'e gelişinden memnuniyet duyulduğunu, bu güçlerin önceden hazırlanmış konuşlanma ve yayılma planı doğrultusunda, vilayette güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Lahic'teki güvenlik ve askeri birlikler ile terörle mücadele güçlerinin, Vatan Kalkanı Güçleri ile tam eş güdüm içinde görevlerini yerine getirdiği ve tüm faaliyetlerin, Lahic Valisi ve aynı zamanda vilayet Güvenlik Komitesi Başkanı olan Tümgeneral Ahmed Abdullah Türki komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Abyan ve Şebve vilayetlerindeki yerel yönetimler de söz konusu güçleri memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.

Yemen'deki son gelişmeler

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içerisinde çekme çağrısında bulundu.

Ardından 2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Öte yandan GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan ettiğini duyurmuştu.

Devam eden gelişmelerin ardından Riyad yönetimi öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, bugün yaptığı yazılı açıklamada, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'ye bağlı güçlere yönelik ed-Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını bildirmişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtmişti.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK lideri Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil, adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından GGK, Zübeydi'nin Aden'de görevine devam ettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Yemen'de Güvenlik Koordinasyonu Sağlandı
