Yemen'de Hükümetten Askeri Operasyon

02.01.2026 14:54
Yemen'de meşru hükümet, BAE destekli ayrılıkçı GGK'ya karşı askeri operasyon başlattı.

Yemen'de meşru hükümet, Hadramut vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki askeri noktalara operasyon başlattı. Suudi savaş uçaklarının El Khashah'ta 37. Tugay üssüne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Suudi Arabistan destekli meşru hükümet ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Suudi Arabistan'ın desteklediği meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin komutanı El Khunbashi yaptığı konuşmada, petrol zengini Hadramut'ta ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki askeri üsleri geri almak için operasyon başlatılacağını duyurdu. El-Khunbashi, "Askeri operasyon bir savaş ilanı değil, sorumlu bir ihtiyati tedbirdir" dedi. El-Khunbashi operasyonun, askeri kampların güvenliği tehdit etmek için kullanılmasını önlemeyi ve Hadramut'un kaosa sürüklenmesini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Suudi savaş uçakları Hadramut'u vurdu

Kısa süre sonra Vatan Kalkanı Güçleri, Güney Geçiş Konseyinin kontrolündeki Hadramut'ta "Kampları Geri Alma" adıyla askeri operasyon başlattı. Vatan Kalkanı Güçleri ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında çatışmalar yaşandığı öğrenildi. Suudi savaş uçaklarının El Khashah bölgesinde bulunan 37. Tugay üssüne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hadramut Valisi, Vatan Kalkanı Güçlerinin komutanlığına atanmıştı

Yemen'in Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyinden dün yapılan açıklamada, Hadramut Valisi Salem Ahmed Saeed El Khunbashi'nin doğudaki "Vatan Kalkanı" komutanlığına atadığı, güvenlik ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla kendisine tam yetki verildiği duyurulmuştu.

Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE gerilimi

Suudi Arabistan'ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrılıkçı Güneş Geçiş Konseyi'ni silahlandırmak ve geçtiğimiz ay Hadramut ve el-Mahra vilayetlerinin bazı kısımlarını ele geçirmeye yardım etmekle suçluyor. Suudi Arabistan ise sınır komşusu olan bu vilayetlerde Güneş Geçiş Konseyi'nin varlığını arttırmasını "ulusal güvenliğine tehdit" olarak görüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Geçiş Konseyi, 10 yıl önce Yemen'deki İran destekli Husilerle mücadele etmek için kurulan askeri koalisyonda yer alıyor. Ancak Güney Geçiş Konseyi'nin giderek daha saldırgan hale gelen ayrılıkçı eylemleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gruba yardım etmesi, koalisyon içinde gerilimleri artırdı. - SANA

Kaynak: İHA

