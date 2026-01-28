Yemen'de Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Tehdit Altında

28.01.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNFPA, Yemen'de yetersiz kaynaklar nedeniyle 2 milyon kadının sağlık hizmetlerine ulaşamadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'deki kaynak yetersizliği nedeniyle 2025 yılında 2 milyona yakın kadının temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığını bildirdi.

UNFPA'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamada, yaşanan çatışmalar, siyasi bölünme ve ekonomik çöküşün yanı sıra temel hizmetlere erişim zorluluğu olduğu Yemen'de uzun vadeli insani krizin devam ettiğine dikkati çekildi.

Yemen'de süren insani krizin ağır faturasının kadınlar tarafından ödendiği vurgulanan açıklamada, "Kadınlar ve genç kızlar bu krizin en büyük yükünü taşıyor. Çünkü üreme sağlığına yönelik hizmetler ve cinsiyete dayalı şiddetten korunma ciddi baskı altında." ifadeleri yer aldı.

Ülkedeki gıda güvenliğinin yokluğu, yerinden edilme ve temel hizmetler alanındaki çöküşün hem anne ölümlerini artırdığı gibi istenmeyen gebelikleri ve şiddet vakalarını da artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaynak yetersizliğinin insani yardım çalışmalarının kapsamını ve sürekliliğini önemli ölçüde etkiledi. Yemen İnsani Yardım Planı çerçevesinde 2025 yılı için kadın ve kız çocuklarını desteklemek amacıyla 70 milyon dolar sağlama çağrısında bulunduğumuz halde 25,5 milyon dolar bulabildik. Dolayısıyla 44,5 milyon dolarlık açığımız oldu."

Kaynak yetersizliği nedeniyle hizmetlerini yüzde 40 oranında düşürmek zorunda kaldıkları paylaşılan açıklamada, bahsi geçen kaynak yetersizliği nedeniyle geçen yıl Yemen'de yaklaşık 2 milyon kadın ve genç kızın temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Ekonomi, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Datça’da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 20:12:33. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.