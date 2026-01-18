Yemen'de Reyyan Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Reyyan Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

18.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hadramevt'teki Reyyan Havalimanı'nda yıllar sonra uçuşlar başlaması, hava bağlantılarını güçlendirecek.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yer alan ve yaklaşık 10 yıldır uçuşların sık sık askıya alındığı Uluslararası Reyyan Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Devlete ait "Yemen" televizyonunda yayımlanan haberde, Hadramevt'in merkezi Mukalla'da bulunan Reyyan Havalimanı'na yıllar sonra ilk uçağın iniş yaptığı belirtildi.

Haberde, bunun Yemen vilayetleri arasındaki hava yolları bağlantısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Reyyan Havalimanı'nda gidiş-geliş uçuşların başlatılmasıyla eşzamanlı olarak ülkedeki iç hat uçuşların yeninden başlatılması çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Ülkedeki havalimanlarını yeniden rehabilite etme ve faaliyete geçirme planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen bu çalışmaların, dış bağlantıların güçlendirilmesine ve yolcu hareketliliğinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

Ayrıca önemli bir ekonomi ve turizm merkezi olan Hadramevt'te iç ve dış hat uçuşlarının yeniden başlamasının ticari ve insani hareketliliği canlandırmasının beklendiği aktarıldı.

Yemen medyasına göre, Reyyan Havalimanı, 2015 yılından bu yana çatışmalar nedeniyle kesintili şekilde faaliyet gösteriyordu.

Yemen'in Hadramevt Valisi ve Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin komutanı Salim el-Hanbeşi, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Reyyan Havalimanı'nın, önceki dönemlerde bazı cihaz ve ekipmanların yağmalanmasına maruz kaldığını söylemişti.

Yemen'in doğusundaki Mehra ilinde bulunan ve yaklaşık bir aydır uçuşların askıya alındığı Uluslararası Gayda Havalimanı'nda 11 Ocak'ta; Hadramevt ilinde bulunan ve bir aydan uzun süredir uçuşların askıya alındığı Uluslararası Seyun Havalimanı'nda da 13 Ocak'ta uçuşların yeniden başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Reyyan Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:28:35. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Reyyan Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.