Yemen'de Yeni İnsani Yardım Projeleri Başlatıldı

Yemen, ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde Suudi Arabistan'ın desteğiyle, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırılmasını da kapsayan 4 yeni insani yardım projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Hadramevt Vali Yardımcısı Amir el-Amiri, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) tarafından hazırlanan ve 27 bin yardım paketinin dağıtımını da içeren projelerin başlatıldığını açıkladı.

Söz konusu yardım çalışmaları kapsamında gıda paketlerinin yanı sıra kışlık kıyafet, hurma yardımı ve barınma ihtiyaçlarına yönelik stratejik projeler yer alıyor.

Merkezden yapılan açıklamada, yardımların Vadi ve Sahra bölgelerindeki yerel yönetimler aracılığıyla doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Vali Yardımcısı Amiri, ülkenin içinden geçtiği zorlu şartlarda Suudi Arabistan'ın Hadramevt'e verdiği destekten övgüyle söz ederek, yardımların şeffaflık ilkesiyle hedef kitleye ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Yemen'deki gelişmeler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Konseyin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını ifade etmişti.

Yemen Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.