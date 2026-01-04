Yemen televizyonu: Vatan Kalkanı Kuvvetleri, Hadramevt'in merkezi Mukalla'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen televizyonu: Vatan Kalkanı Kuvvetleri, Hadramevt'in merkezi Mukalla'ya ulaştı

04.01.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin merkezi Mukalla'ya ulaştı.

Yemen'de meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin merkezi Mukalla'ya ulaştı.

Devlet televizyonu Yemen TV'nin haberine göre, Vatan Kalkanı Kuvvetleri, doğu girişinden Mukalla'ya girdi.

Haberde, halkın sokaklarda dizilerek, "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni selamladığı" kente giriş görüntüleri yayımlandı.

Aktivistler de sosyal medya platformlarında Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni karşılayan Yemenlilere ait fotoğraflar paylaştı.

Yemen hükümet kaynakları ise Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin dün Mukalla'daki birçok tesis ve noktadan çekildiğini bildirdi.

Hadramevt vilayetinin en önemli noktalarından Mukalla Limanı, Dabbe Petrol Limanı ve Reyyan Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

Yemen hükümetinin meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri dün Hadramevt'in vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağladığını ve kıyı ilçelerine doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Bu gelişme GGK güçlerinin gerilemesinin sürmesi ve yaklaşık bir ay önce kontrol altına aldıkları Hadramevt'in büyük bölümünden çekilmeleriyle eş zamanlı yaşandı.

Hadramevt vilayeti idari olarak ikiye ayrılıyor. Kıyı ilçelerini kapsayan bölümün en büyük kenti Mukalla, vadi ve çöl bölgesinin en büyük kenti Seyun olarak biliniyor.

"Şehit Ömer Barşid Tugayı" olarak da anılan Barşid Tugayı, Hadramevt'teki İkinci Askeri Bölge'ye bağlı birlikler arasında yer alıyor ve "Hadrami Elit Güçleri" bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Tugayın, "Güney Silahlı Kuvvetleri"nin önde gelen komutanlarından Abduddaim eş-Şuaybi tarafından yönetildiği biliniyor.

Yemen'de, GGK'ya bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen televizyonu: Vatan Kalkanı Kuvvetleri, Hadramevt'in merkezi Mukalla'ya ulaştı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:56:46. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen televizyonu: Vatan Kalkanı Kuvvetleri, Hadramevt'in merkezi Mukalla'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.