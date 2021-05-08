Yemenli Bakanlık Müsteşarı, BAE'nin Sokotra Adası'na gruplar halinde yabancı turist gönderdiğini açıkladı - Son Dakika

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) daha önce de çeşitli ihlallerde bulunduğu Yemen'in güneyindeki Sokotra Adası'na turist grupları gönderdiğini belirtti.

Müsteşar Rahbi, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

BAE'nin Yemen'in Sokotra Adası'na gruplar halinde yabancı turist grupları gönderdiğini kaydeden Rahbi, "Sokotra Adası, onlarca yıldır onu kontrol etmeyi planlayan BAE tarafından sürekli ihlallere maruz kalıyor. Bu durum Yemen egemenliğinin açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin BAE'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığını ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.