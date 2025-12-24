Yeni Asır Gazetesi 130 Yaşında - Son Dakika
Yeni Asır Gazetesi 130 Yaşında

Yeni Asır Gazetesi 130 Yaşında
24.12.2025 18:16
İzmir'de '130 Yıllık Kent Hikayesi Sergisi' açıldı, gazete arşivleri tarihi veriler sunuyor.

İzmir'de Yeni Asır Gazetesi'nin 130. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentin ticaretini, kültürünü, gastronomisini ve sporuna ait arşivinin yer aldığı "130 Yıllık Kent Hikayesi Sergisi" beğeniye sunuldu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Yeni Asır Gazetesi'nin İZTO Sergi Salonu'nda düzenlediği serginin açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, gazete arşivlerinin yalnızca olayları değil, dönemlerin ruhunu da yansıtan en güçlü tarihsel kaynaklardan olduğunu söyledi.

Tarih araştırmalarında kitap ve akademik yayınların yetersiz kaldığı noktalarda gazete arşivlerinin yol gösterici olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Gazete arşivleri, yalnızca belirli bir konuya ilişkin tarihi bilgi vermiyor. Aynı zamanda o dönemin mizahını, dilini, insanların nasıl konuştuğunu, sosyal hayatlarını, giyim kuşamlarını, dünyaya bakışlarını da gösterir. İnsanlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl seyahat ediyor, birbirleriyle ilişkileri nasıl, kamusal alan ne durumda, özel hayat nasıl şekilleniyor? Tüm bunlara dair son derece zengin veriler sunar. Ülkenin gelişmişlik seviyesi de aslında o döneme ait gazetelerde gizlidir. Fotoğraflarda, manşetlerde, köşe yazılarında ve haberlerde bütün bunlara ilişkin inanılmaz bir kaynak vardır. Gazete arşivleri bu anlamda son derece kıymetlidir."

Elban, 130 yıllık Yeni Asır Gazetesi'nin bu açıdan önemli basın kuruluşu olduğunu dile getirdi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise gazete arşivlerinin kentin toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümünü kayıt altına alan en güçlü bellek ve tarihsel sürekliliğin vazgeçilmez tanıkları olduğunu anlattı.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir de sergideki sayfa ve fotoğrafların geçmişin bir belgesinin yanında zamana karşı verilmiş bir sözün de kanıtı olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.

Yeni Asır Gazetesi'nin farklı dönemlere ait 130 belge, fotoğraf ve yayınların bulunduğu sergi 10 Ocak'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

