Yeni Bakanlara Tebrik Mesajları

11.02.2026 02:49
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi üyeleri, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'e tebrik mesajları yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atanan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya da ülkemize yaptıkları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığına atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığına atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya Bakanlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları gayretli çalışma ve aziz milletimize hizmetleri için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'ye yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük emekle çalışan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Bugüne kadar Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda birlikte çalıştığımız kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya emekleri için teşekkür ediyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli vazifelerde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise bugüne kadar ortaya koydukları hizmet ve emekler için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

