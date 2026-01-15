Yeni Başkan Harun Dilek

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın yeni başkanı Harun Dilek oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ahmet Subaşı aday olmazken, Harun Dilek ile Hüseyin Cengiz yarıştı. 597 üyeden 351'i sandığa giderken, Harun Dilek 242 oy, Hüseyin Cengiz ise; 107 oy aldı 2 oyun geçersiz sayıldı seçimde Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın yeni başkanı Harun Dilek oldu. - BİLECİK