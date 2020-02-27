Yeni bir maç, yeni bir rekor - Son Dakika
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Yeni bir maç, yeni bir rekor

7 saat önce

Los Angeles Lakers, geçtiğimiz günlerde Zion Williamson’lı New Orleans Pelicans’ı 118-109 mağlup ederek konferans liderliğini sürdürmeyi başarmıştı.

Yeni bir maç, yeni bir rekor, System.String[]

Los Angeles Lakers, geçtiğimiz günlerde Zion Williamson’lı New Orleans Pelicans’ı 118-109 mağlup ederek konferans liderliğini sürdürmeyi başarmıştı. Maçta 34 dakika sahada kalan ve 40 sayı, altı asist, sekiz ribaundla oynayan LeBron James, Lakers tarihinde 35 yaş üstü olup en az 40 sayı atan dördüncü oyuncu olmayı başardı.

Bu unvana ilk erişen isim 1968’de Phoenix Suns’a karşı 40 sayı üreten Elgin Baylor olmuştu. 1969-1970 sezonunda 40 sayı barajını üç defa daha aşan Baylor’ı takip ede isim ise Kareem Abdul-Jabbar. Jabbar, 1982’de Philadelphia 76ers’a karşı 41 sayı üretirken 1984-1985 sezonunda bir ve 1985-1986 sezonunda üç defa daha en az 40 sayıyla oynamıştı.

Listenin diğer basamağı ise Kobe Bryant’a ait. 2012-2013 sezonunda 40 sayı barajını tam tamına sekiz defa geride bırakan Black Mamba, ertesi sezon sakatlık yaşamasına karşın 2014-2015’te 44 sayılık bir maç oynamıştı. Kobe, jübile maçı olan Utah Jazz mücadelesinde 60 sayı atarak unutulmaz anları arasına bir yenisini daha eklemişti.

2018 yazında Lakers’la dört yıl 153 milyon dolar değerinde olan maksimum kontrata imza atan James, 2022 yazına kadar Mor-sarılı formayı giyecek. Hâli hazırda sahip olduğu fiziksel gücü ve bitmek bilmeyen oyun iştahı göz önüne alındığında LeBron’un 40 sayılık maçlarını daha birçok kez görebiliriz.

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Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:14 
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