Yeni Enerjili Araçlar Yük Treni Yola Çıktı

Yeni Enerjili Araçlar Yük Treni Yola Çıktı
07.01.2026 16:34
Chongqing'den yola çıkan yük treni, araçları 48 saat içinde Guangzhou'ya ulaştıracak.

CHONGQİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Chongqing kentinde üretilen yeni enerjili araçları taşıyan yük treni, çarşamba günü yola çıktı. Trenin 48 saat içinde Çin'in güneyindeki Guangzhou'da bulunan Nansha Limanı'na ulaşması ve araçların burada Ortadoğu'ya giden bir gemiye aktarılması planlanıyor.

Önemli bir araç üretim merkezi olan Chongqing, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kenti ve güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Qinzhou kenti üzerinden, doğu ve güney yönlü demiryolu-deniz intermodal yük trenlerini istikrarlı bir şekilde işletiyor.

Kaynak: Xinhua

