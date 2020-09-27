Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu - Son Dakika

Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu

- Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu Taksici Olcay Tursun, aracında unutulan çantayı sahiplerine teslim etti 5 dakika içerisinde takıları sahiplerine ulaştırarak örnek davranış sergiledi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksicilik yapan Olcay Tursun, aracında...

- Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu

Taksici Olcay Tursun, aracında unutulan çantayı sahiplerine teslim etti

5 dakika içerisinde takıları sahiplerine ulaştırarak örnek davranış sergiledi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksicilik yapan Olcay Tursun, aracında yeni evlenecek çift tarafından unutulan ve içerisinde yaklaşık 17 bin TL'lik takı bulunan çantayı sahiplerine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Olay, 25 Eylül Cuma günü meydana geldi. Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Taksi Durağında çalışan Olcay Tursun isimli taksi şoförünün aracına iki kadın ve bir erkek bindi. Taksiye binen yolcular gidecekleri yere vardıktan sonra içi takı dolu çantayı araçta unutarak taksiden indi. Kişiler araçtan indikten 5 dakika sonra, Tursun'a ulaşarak araçta içi takı dolu bir çanta unuttuklarını söylediler. Çantanın araçta olduğunu fark eden şoför Tursun, hiç vakit kaybetmeden tekrardan müşterileri indiği adrese yöneldi. İçerisinde yaklaşık 17 bin TL'lik takı bulunan çantanın yeni evlenecekleri öğrenilen bir çifte ait olduğu öğrenildi. Çantayı teslim alan çift mutluluklarını ifade ederek, taksi şoförü Olcay Tursun'a teşekkür ettiler.

Çok korkmuşlardı, altınları teslim ettiğimde mutlu oldular

Olayı anlatan taksi şoförü Olcay Tursun, "Durakta sıradaydım, ilk sıradaki araba bendim. İki bayan ve bir erkek bindi aracıma, Yazlık Mahallesi'ne gittik. Yolda giderken ben kendi şahsi kartımı verdim, yolcu indirdikten 5 dakika sonra telefonum çaldı. Aracımda altın unuttuklarını söylediler. Altınların nerede olduğunu sordum ve arkada olduğunu belirttiler, döndüm ve baktığım zaman çantayı arka tarafta gördüm. Daha sonrasında tekrar arayarak altınların aracımda olduğumu ve 5 dakika içerisinde yanlarına gideceğimi söyledim. 17 bin TL'lik altın varmış içerisinde çantanın. 5 dakika içerisinde altınları ulaştırdık sahibine. Altınların sahibi teşekkür etti ve bende onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Yeni evleniyorlarmış, kafaları dalgınmış o şekilde söylediler bana. Yeni evlenecek olan bir çiftin altınları bunlar. Altınları teslim ettiğimde çok mutlu oldular ve zaten çok korkmuşlar gittiğimde hepsinin renkleri değişmişti adeta. Telefonda bile sesleri titriyordu bana konuşurken. Durağa yakındım, dönüş yolundaydım aradıklarında ve Allah'tan arabaya farklı bir müşteri almamıştım, binip alıp götürse altınlar gitti yani ve ondan sonra benimde yapacak bir şeyim kalmazdı. Her zaman dikkatli olunması lazım basit bir şey değil 17 bin lira az bir para değil. Bütün taksicilerimizden bu şekilde örnek hareketler bekliyoruz" dedi.

Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu

Türk Lirası, Adapazarı, Sakarya, Taksi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu - Son Dakika

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