Yeni imajıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Yeni imajıyla dikkat çekti

16 dakika önce

"Aşk Tutulması" isimli yeni single'ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla da dikkat çekti.

Yeni imajıyla dikkat çekti, System.String[]

Karaca'ya tam not

Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısının imaj fotoğrafları için saçlarını kestirip, kızıla boyatan Reyhan Karaca, Isaac Angel'ın sanat danışmanlığında Bükre İkizer'in styling'i ile Mustafa Eğriboz'un objektifine poz verdi. Sanatçı, dikkat çeken imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Reyhan Karaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39 Kaynak: Bültenler
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