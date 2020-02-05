Yeni imajıyla dikkat çekti - Son Dakika

Yeni imajıyla dikkat çekti
16 dakika önce
"Aşk Tutulması" isimli yeni single'ını geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluşturan Reyhan Karaca, yeni imajıyla da dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:39 Kaynak: Bültenler
Karaca'ya tam not
Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısının imaj fotoğrafları için saçlarını kestirip, kızıla boyatan Reyhan Karaca, Isaac Angel'ın sanat danışmanlığında Bükre İkizer'in styling'i ile Mustafa Eğriboz'un objektifine poz verdi. Sanatçı, dikkat çeken imajıyla hayranlarından tam not aldı.
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