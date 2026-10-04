YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim öncesinde milliyetçi partilerle yeni bir ittifak kurmak istediği öne sürüldü. "Türkiye İttifakı" adıyla kurulacağı iddia edilen yeni oluşumda İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi'nin yer alabileceği ileri sürüldü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel için siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir ittifak iddiası ortaya atıldı. Özel'in Millet İttifakı yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir birliktelik oluşturmak istediği öne sürüldü.

MİLLET İTTİFAKI'NIN YERİNE TÜRKİYE İTTİFAKI İDDİASI

Seçim öncesinde muhalefet cephesinde yeni bir ittifak formülünün gündeme gelebileceği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel, geçmiş seçimlerde kullanılan Millet İttifakı adının yerine "Türkiye İttifakı" adıyla yeni bir siyasi birliktelik kurmak istiyor. Yeni ittifak formülünde ise özellikle kendisini milliyetçi çizgide konumlandıran partilerin yer alacağı ileri sürülüyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

4 PARTİNİN ADI VERİLDİ

Ortaya atılan iddiada İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi isimleri öne çıktı. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilerle görüştüğünü belirterek, Özgür Özel ile görüşme yapan bir genel başkandan edindiğini söylediği bilgiyi şöyle aktardı: "Sayın Özgür Özel, ‘Millet İttifakı'nı değiştirip ‘Türkiye İttifakı kuracağız’ diyor. Bu minvalde milliyetçi partilerle Sayın Özgür Özel seçim öncesi bir Türkiye İttifakı kuracak' bilgisi var. Özellikle belirtiyorum: İYİ Parti, Zafer Partisi, Kutlu Parti, Milli Yol Partisi gibi partilerle bir Türkiye İttifakı kuracak."

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