Yeni Parti Kuruluyor: Güçlü Türkiye

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(BURSA) - "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlanan Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, partiyi önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirterek, "Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" dedi.

TEPSAM ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı iş insanı Teoman Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Güçlü Türkiye" sloganıyla kuracakları yeni partiyi önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

Türk politik hayatında sadece biçimsel değil, yapısal anlamda da değişikliği beraberinde getireceklerini söyleyen Yıldırım, medya, siyasi odak ve seçmen arasındaki iletişimi, güçlü kadro ile kuracaklarını, partinin örgütlenmesini de tamamlayarak, bir sonraki genel seçimlere inanç ve kararlılıkla gireceklerini ifade etti.

Yıldırım, demokrasi ve eşitlik anlayışıyla her vatandaşa, hür demokratik hak sağlayacaklarını ve eşit bir toplum oluşturacaklarını anlattı. Güçlü ekonomi politikasının en temel hedefleri olduğunu vurgulayan Teoman Yıldırım,"Türkiye'yi şaşırtacağız. Güçlü ekonomi politikaları ile vatandaşın umut kapısı olacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Kazanan Türkiye olacaktır"

Vatandaşların, hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesinin, temel hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, "Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde bütün vatandaşların refah düzeyi arttığında kazanan Türkiye olacaktır. Ekonomiyi yeniden inşa etmeye hazırız" dedi.

Türkiye ekonomisinin kendileri ile beraber büyük dönüşüm içerisinde olacağını, işsizlik ile mücadelede sanayiciyi ve kobileri yatırım konusunda destekleyeceklerini ifade eden Yıldırım, "Güçlü Türkiye Ekonomi Modeli" ile yola çıktıklarını ve kararlı olduklarını dile getirdi.

İş insanı Teoman Yıldırım, "eski siyasetçilerin yanı sıra şu anda değişik partilerde aktif siyaset yapan milletvekilleri ile de görüştüklerini" ifade ederek, devletin ve siyasetin, kısa-orta-uzun vadeli hedeflerinin belirlenip "kararlı ve ilkeli" bir siyaset yürüteceklerini, yeni anayasa yapmanın mücadelesi içinde olacaklarını sözlerine ekledi.