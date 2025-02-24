Yeni Parti Vizyonu: Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye

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(ANKARA)- Yeni bir siyasi parti kurmak için hazırlıkları sürdüren Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "Güçlü sanayi, güçlü Türkiye" sloganının yeni kurulacak partinin temel vizyonu olacağını söyledi. Yıldırım, "Yabancı yatırımcı için Türkiye'yi güvenilir liman haline getireceğiz. Bu tablonun olabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz" dedi.

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. 6 bin kişilik parti ekibiyle geleceğe yönelik planlama yaptıklarını belirten Yıldırım, iş insanlarının da katkılarıyla "Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmayan il-ilçe kalmasın" projesi kapsamında sektörlere yönelik organize sanayi bölgeleri kurmayı temel amaç edindiklerini söyledi. Yıldırım, "Bunun için sanayicilerimizi, KOBİ'lerimizi, esnafımızı, sanatkarımızı, çalışanları destekleyici programlar ve teşvikler üzerinde çalışıyoruz. Parti tüzüğünde buna sıkça yer vereceğiz" dedi.

"Her il ve ilçede organize sanayi bölgeleri kuracağız"

OSB'si olmayan sektörlere yönelik büyük ve küçük ölçekli her il ve ilçede organize sanayi bölgeleri kuracaklarını kaydeden Yıldırım, bu yolla göçün önüne geçerek her ilin refah ve ekonomik düzeyi ile istihdam sayısını artırmayı ve işsizlik oranını yüzde sıfıra indirmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Yatırıma teşvik sürekli desteklenecek"

"Güçlü Türkiye" ve "Güçlü sanayi" başlıklarının partinin temel vizyonu olacağını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için tüm sektörlerde proje destekleri sağlayacağız. Bunlar gibi daha nice desteği, programı uygulamaya alacağız. Yabancı yatırımcı, Türkiye'yi güvenli liman olarak görecek. Bunu 'Güçlü Türkiye' misyonu ve vizyonu ile yapacağız."

Sanayicilerle küçük ve orta boy işletmelere her türlü desteğin teminatı olduklarını ifade eden Yıldırım, "En zorlu küresel şartlarda dahi kendini kanıtlayacak 'Güçlü Türkiye, güçlü sanayi' vizyonu ile sanayicinin baltalanması değil desteklenmesi kavramı ile hareket edeceğiz. AR-GE ve inovasyon sistemimizle kendine güvenen girişimcilerimizi kararlılıkla destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

"Küresel pazar, yabancı yatırımcı ve yerli üretim temel hedefimiz"

Yeni yatırım taleplerini karşılayabilmek için OSB'leri Avrupa standartlarında yapacaklarını, yeni OSB'lerin il ve ilçelerde her şartta yatırımcıyı kollayan, cesaret veren ve onların önündeki engelleri kaldıran bir siyasi anlayış ile küresel pazar oluşturacaklarını kaydeden Yıldırım,

"Bu da yabancı yatırımcı için Türkiye'yi güvenilir liman haline getirecek. 'Güçlü siyasi irade, güçlü Türkiye' vizyonu kapsamında bu tablonun olabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz. Buna inanıyoruz ve yurttaşlarımıza güveniyoruz" dedi.