Yeni Yıl Konseri Coşkusu

Başkentte, Anchorus Çoksesli Korosu, FeminAnka Kadınlar Korosu ve KoroPopsesli Korosu yeni yıl konseri verdi.

MEB Şura Salonu'nda, Sevda-Cenap And Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen konserde üç koro, farklı dönemlerden ve coğrafyalardan müzikal dünyalara uzanan zengin bir repertuvarla sahne aldı.

Koro müziği sevenlerin bir araya geldiği konserde, Amerikan halk ezgisi "Evening Rise", Fransız Rönesans eseri "Tourdion" ve Macar halk ezgisi "Dana Dana"nın da içinde olduğu eserler seslendirildi.