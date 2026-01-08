Yeni Yol Grubu'ndan Gazetecilere Ziyaret

(TBMM) - Yeni Yol Grubu heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret ederek, gazetecilerin gününü kutladı.

Yeni Yol Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ, Mehmet Emin Ekmen ile Yeni Yol Bursa Milletvekili Kani Torun ve Yeni Yol İstanbul Milletvekili Elif Esen'in yer aldığı heyet, PMD'yi ziyaret etti.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan heyetin ziyaretinde, parlamento muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeni Yol Grubu heyeti, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde parlamento muhabirlerinin üstlendiği role dikkati çekerek, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı.