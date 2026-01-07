Yeni Yol Partisi TBMM Toplantısı: Birlik Çağrısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini, Gazze'deki katliam ve Venezuela'da yaşananların birbirinden bağımsız olmadığını, "kurulan tezgahın aynı kirli elin ürünü" olduğunu söyledi.

Dünya liderlerine seslenen Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun devlet başkanı gibi değil "küresel birer haydut ve kan emici vampirler gibi" davrandığını, "siyonizmin azgın iştahıyla" dünyayı bir uçurumun kenarına sürüklediğini dile getirdi.

Uluslararası hukukun bittiği, Birleşmiş Milletler'in (BM) çöktüğü, diplomasinin yerini haydutluğa, diyaloğun savaşa, sağduyunun katliama bıraktığı değerlendirmesinde bulunan Arıkan, Türkiye ve bölge ülkelerinin birlikten ve cesaretten başka hiçbir kurtuluş yolunun olmadığını ve Türkiye'nin iç cepheyi güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

İktidarın, dış politikadaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeler yapmak ve istişarelerde bulunmak üzere muhalefete bir araya gelme çağrısı yapmasını isteyen Arıkan, şöyle devam etti:

"İktidarı ve muhalefetiyle tüm dünyaya birliktelik mesajı vermek tarihin omuzlarımıza yüklediği en kritik sorumluluklardan biridir. Bu milletin evlatlarının yürekleri vatan savunmasında istisnasız birlikte atar. Bu gerçeği bütün dünyaya bir kez daha göstermenin zamanıdır. Bu tarihi bir çağrıdır. Milli hedeflere kilitlenmiş bir şekilde kararlı bir duruş sergilenmeli, birlik, beraberlik mesajı en güçlü bir şekilde verilmelidir. Bu ortak irade beyanı, en iyi savunma silahlarından daha etkili sonuçlara sahiptir. İçerideki iktidar hesapları, kutuplaşma, ayrıştırıcı dil, dış politikada bütünlüğün en büyük düşmanıdır. Bunu ortadan kaldırmak, birlik ve beraberliği sağlamak, iktidarın milli güvenliğimizi ilgilendiren en önemli görevlerinden biridir."

Türkiye'nin önceliklerini değiştirmesi gerektiğini bildiren Arıkan, "Savunma sanayi ve tarım en öncelikli stratejik alan ilan edilmeli, bu alanlarda seferberlik ilan edilmelidir. Artık rezidans yapma kaygısıyla değil Türkiye'yi savunma ve gıdada bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke konumuna ulaştırma kaygısı ile hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de zulmün bitmediğine, kurşunla, bombalarla gelen ölümlerin yanına açlıkla, susuzlukla ve donarak gelen ölümlerin eklendiğine işaret eden Arıkan, garantör ülkelerin bir an önce harekete geçmesini ve mazlumlara el uzatmasını istedi.

İktidarın ekonomi yönetimini eleştiren Arıkan, "Enflasyonun yüzde 30 olduğu iddia edilen bir ülkede, emeklimize yüzde 12 zam vermek ülkenin geçmişine hakaret, geleceğine ihanettir." dedi.

Arıkan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına dair kanun teklifine destek vermesi için iktidara çağrı yaptı.

İktidara "iç tahkimatı sağlaması" çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünya için 2025'in zor bir yıl olduğunu, Türkiye içinse 2025'in "ahlaki çöküş yılı" olduğunu söyledi.

"19 Mart operasyonuyla" belediyelerde bir yolsuzluk operasyonu başladığını belirten Davutoğlu, sonrasında ana muhalefet partisinin "kendine neşter atmadığını ve gerçek bir muhalefet ortaya koymadığını" dile getirdi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesini anımsatan Davutoğlu, bunun herhangi bir operasyon olmadığını, BM düzeninin sonunun geldiğini belirtti.

3. Dünya Savaşı çıkarmaya hazır bir zihniyetle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Davutoğlu, ABD, İngiltere, Fransa gibi bazı ülkelerin kendileri için "hayat alanı" olarak tanımladıkları bölgeleri kontrol etmeye çalıştıklarını anlattı.

Davutoğlu, "Dünya kendi sınırlarına sığmazken Türkiye Cumhuriyeti'ni bu sınırların içine hapsederek dünyadan koparmaya çalışanlar vatan hainleridir." diye konuştu.

İktidarın "iç tahkimatı sağlaması gerektiğini" dile getiren Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendi arasında bölünmüş bir toplumun, bir milletin, bir ülkenin 3. Dünya Savaşı'nın tamtamları duyulurken içeride bölünme yaşama hakkı yoktur. Kutuplaştırmayacaksınız, şeytanlaştırmayacaksınız, düşmanlaştırmayacaksınız. Türk'ü, Kürt'ü, Sünnisi ile Alevisi ile 85 milyonu bir kılmadan bunun içinden çıkamayız."

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in "Maduro'nun Geçmişi Erdoğan'ın Geleceği mi?" başlıklı makalesine tepki gösteren Davutoğlu, "Biz içeride Sayın Cumhurbaşkanı'na ihtilaf ederiz. En sert sözleri söyleriz, yanlışa 'yanlış' deriz. 'Yolsuzluk yapmayın, yoksulluğa boğmayın milleti' deriz. Ama birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na parmak sallarsa o parmağı kırarız. Türkiye, Venezuela değil, Türkiye'nin cumhurbaşkanı da Maduro değil." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Maduro'nun ifadesi alınmadan uyuşturucuyla mücadeleyi baronlara kadar gidecek ve irtibatı bulunan bütün siyasileri kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

"Hiçbir şekilde kabul edilemez"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "ekonomide kötü yönetimin sonucu 2025'in, emeğin karşılığının alınamadığı bir yıl olduğu" görüşünde bulundu.

Türkiye'de milyonlarca insanın yeni yıla iyi dileklerle değil, geçim derdiyle girdiğini söyleyen Babacan, üretenin ezildiğini, çalışanın yoksullaştığını, emeklinin açlığa itildiğini savundu.

İktidarın emekliyi, genci koruyamadığını iddia eden Babacan, geçici çözümlerle değil, adil, kalıcı ve insanı merkeze alan bir sosyal devlet anlayışıyla Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Uyuşturucu kullanımı, sanal bahis ve kumarla ilgili ülkenin içinde bulunduğu tehlikelere işaret eden Babacan, bugün yapılmayan her iş, ertelenen her karar ve görmezden gelinen her dosyanın yeni bir genci, yeni bir aileyi bu bataklığa ittiğini anlattı.

Uluslararası hukukun herkes için geçerli olduğunu hatırlatan Babacan, "Amerikan yönetiminin Venezuela'ya karşı gerçekleştirdiği operasyon, uluslararası hukuka ve devletler arası ilişkilerin temel ilkelerine tamamen aykırıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Bugünkü tablonun tek bir ülkeyi ya da tek bir krizi aşan bir mesele olduğunu aktaran Babacan, "Türkiye'nin de çok çok dikkatli olması gereken ve kendi içerisinde çok sağlam durması gereken bir döneme giriyoruz." ifadesini kullandı.

"Siyasi etiği çiğnemeden yapacağız"

Toplantı çıkışında basın mensuplarının milletvekili istifaları ve transferlerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Türkiye'de maalesef siyaseti çölleştiren anlayış, siyaseti sayıdan ve parmaktan ibaret gören anlayıştır. Maalesef bunu iktidarda da muhalefette de görüyoruz. Kendilerini parmak gibi gören siyasetçilerle, parmaklaştırılan siyasetçileri alanlar düşünsün. Biz yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise "Grupta bir kritik eşik olursa Yeni Yol'a geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Grupta kritik eşik olma durumu söz konusu değil. Yeni Yol Grubu 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmaya devam edecek. Bunlar olacaktır. Milletvekilleri gelir, gider ama Yeni Yol Grubu baki kalacak." yanıtını verdi.

"Diğer partilerden bir katılım olur mu? Temasınız var mı?" sorusunu ise Arıkan, "Mutlaka ama siyasi etiği çiğnemeden yapacağız biz." şeklinde yanıtladı.